من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 23:38
كتب : FilGoal
سجل محمد صلاح هدفا رائعا من ركلة حرة بقميص ليفربول ضد كاراباخ الأذربيجاني في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لـ دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وأضاف صلاح الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 50.
وسجل صلاح لأول مرة بقميص ليفربول منذ الأول من نوفمبر الماضي.
وانتظر صلاح 8 مباريات بقميص الريدز ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق.
video:1
النجم المصري محمد صلاح يوقّع على هدف الاطمئنان للـ"ريدز" بطريقة رائعة#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/FCVBNiZ12Y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
وأصبح صلاح في المركز الـ 11 بترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 49 هدفا متفوقا على زلاتان إبراهيموفيتش وأندري شيفشينكو.
كما ساهم في 50 مباراة مختلفة بالأهداف بالتسجيل أو الصناعة في دوري الأبطال بقميص ليفربول.
وتقدم ليفربول في الشوط الأول بهدفين من أليكسيس ماك أليستر وفلوريان فيرتز.