من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

سجل محمد صلاح هدفا رائعا من ركلة حرة بقميص ليفربول ضد كاراباخ الأذربيجاني في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لـ دوري أبطال أوروبا.

وأضاف صلاح الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 50.

وسجل صلاح لأول مرة بقميص ليفربول منذ الأول من نوفمبر الماضي.

وانتظر صلاح 8 مباريات بقميص الريدز ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق.

وأصبح صلاح في المركز الـ 11 بترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 49 هدفا متفوقا على زلاتان إبراهيموفيتش وأندري شيفشينكو.

كما ساهم في 50 مباراة مختلفة بالأهداف بالتسجيل أو الصناعة في دوري الأبطال بقميص ليفربول.

وتقدم ليفربول في الشوط الأول بهدفين من أليكسيس ماك أليستر وفلوريان فيرتز.

محمد صلاح ليفربول كاراباخ
