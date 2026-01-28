الكوكي: جميع لاعبي المصري أساسيين ولم أتفاجئ بمستوى الشباب

أشاد نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري بفريقه بعد الفوز بنتيجة 3-2 على سيراميكا كليوباترا في الجولة 16 من الدوري المصري.

وأوقف المصري سلسلة انتصارات سيراميكا كليوباترا المتصدر بالفوز بلقاء أقيم على استاد السويس الجديد.

وقال الكوكي في تصريحات نقلها حساب المصري: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام خصم عنيد متصدر لجدول الترتيب".

وأضاف "تغلبنا على ضيق الفارق الزمني بين مباراة اليوم ومباراة الزمالك السابقة بالكونفدرالية".

وشدد "جميع لاعبي المصري أساسيين بالنسبة لي ولم أتفاجئ بمستوى اللاعبين الشباب في مباراة اليوم".

وواصل "إراحة عدد من اللاعبين في مباراة اليوم جاء حرصا منا على عدم تعرضهم للإصابة. وسعيد بالروح القتالية للاعبي المصري خلال مباراة اليوم".

وأردف "كدنا أن نحسم المباراة مبكرًا لولا تصدي القائم لكرة منذر طمين".

وأتم "جماهير المصري هي كلمة السر والجميع ينتظرهم في مباراة الأحد".

سجل ثلاثية المصري في المباراة كل من حسن علي وكريم بامبو ومنذر طمين، بينما أحرز ثنائية سيرميكا كليوباترا إسلام عيسى وسعد سمير.

الهزيمة كانت هي الأولى لسيراميكا كليوباترا بعد 8 مباريات دون هزيمة و6 انتصارات متتالية.