الدوري المصري - اشتعال المنافسة على الصدارة.. وكل المباريات المتبقية لخماسي القمة

اشتعل سباق القمة في جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 16 للفرق المتنافسة في المقدمة.

وسقط سيراميكا كليوباترا أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل بيراميدز للمباراة الثانية على التوالي.

بينما نجحت فرق الأهلي والزمالك والمصري في تحقيق الفوز.

وجاء ترتيب خماسي القمة كالآتي:

1- سيراميكا كليوباترا - 32 نقطة (15 مباراة)

2- بيراميدز - 28 نقطة (13 مباراة)

3- الأهلي - 26 نقطة (13 مباراة)

4- الزمالك - 25 نقطة (13 مباراة)

5- المصري - 23 نقطة (13 مباراة)

وتختتم مباريات الدور الأول من 20 جولة ويتنافس أصحاب أول سبعة مراكز على القمة في الدور الثاني.

ويستعرض لكم FilGoal.com المباريات المتبقية لكل فريق من الفرق المتنافسة على القمة في الدور الأول:

سيراميكا كليوباترا (غزل المحلة - بيراميدز - الإسماعيلي - وادي دجلة - البنك الأهلي)

بيراميدز (سموحة - إنبي - سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة - الزمالك - حرس الحدود - البنك الأهلي)

الأهلي (البنك الأهلي - الإسماعيلي - الجونة - سموحة - زد - المقاولون العرب - طلائع الجيش)

الزمالك (كهرباء الإسماعيلية - سموحة - حرس الحدود - زد - بيراميدز - الاتحاد - إنبي)

المصري (زد - وادي دجلة - المقاولون العرب - مودرن سبورت - إنبي - الإسماعيلي - الجونة)