المصري يهزم سيراميكا ويوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 22:28

كتب : FilGoal

المصري ضد سيراميكا كليوباترا

حقق المصري الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية المصري في المباراة كل من حسن علي وكريم بامبو ومنذر طمين، بينما أحرز ثنائية سيرميكا كليوباترا إسلام عيسى وسعد سمير.

الهزيمة كانت هي الأولى لسيراميكا كليوباترا بعد 8 مباريات دون هزيمة و6 انتصارات متتالية.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 23 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 32 في صدارة جدول الترتيب.

التشكيل

بدأ المصري المباراة بأحمد شرف ومنذر طمين في الهجوم، بينما لعب فخري لاكاي بشكل أساسي مع سيراميكا كليوباترا

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل مثير وكان حسين السيد صاحب الفرصة الخطيرة الأولى برأسية ارتدت من العارضة.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق إسلام عيسى بعد انفراد بالمرمى تصدى له محمود حمدي قبل أن يتابعها عيسى في الشباك في الدقيقة 35.

وشهدت الدقيقة 37 إصابة قوية لمحمود حمادة بعد كرة مشتركة مع محمد عبد الله وبعد دخول الإسعاف ولكنه أفاق بعد تعرضه لحالة إغماء وعاد لاستكمال ما تبقى من دقائق الشوط الأول قبل أن يستبدل ويحل عميد صوافطة بدلا منه.

وتعادل المصري في الدقيقة 46 من الشوط الأول عن طريق كريم بامبو مستغلا تمريرة من أحمد شرف لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل منذر طمين الهدف الثاني بتسديدة رائعة.

وتألق محمود حمدي في الشوط الثاني ومنع انفرادا من من محمد عبد الله بالدقيقة 55.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 60 بعد لمسة يد على أحمد أيمن منصور.

وأهدر أحمد بلحاج ركلة الجزاء بعد أن سددها في القائم.

وسجل المصري الهدف الثالث عن طريق حسن علي في الدقيقة 68 برأسية مستغلا ركلة حرة نفذها عميد صوافطة.

وسجل سعد سمير هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 94 برأسية قبل أن تنتهي المباراة بفوز المصري.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة في الدوري ضد زد، بينما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة.

الدوري المصري المصري سيراميكا كليوباترا
