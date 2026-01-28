التعادل الثاني.. الجونة يفرض التعادل على بيراميدز

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

تقرير

تعادل بيراميدز مع الجونة بنتيجة 1-1 في الجولة 16 من الدوري المصري في لقاء أقيم على الدفاع الجوي.

سجل أحمد عبد الرسول للجونة ومصطفى زيكو لبيراميدز.

ولم يخسر الجونة في آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري المصري بـ 3 انتصارات وتعادلين.

وأصبح رصيد بيراميدز 28 نقطة من 13 مباراة بفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا.

فيما ارتفع رصيد الجونة لـ 19 نقطة من 14 مباراة في المركز العاشر.

التشكيل

شارك ناصر ماهر أساسيا لأول مرة بقميص بيراميدز منذ انضمامه قادما من الزمالك، فيما جلس على حامد حمدان على الدكة.

وصف المباراة

مرت تصويبة مصطفى فتحي في الدقيقة 4 بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 تصدى الشناوي لفرصة محمد النحاس.

وفي الدقيقة 30 احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على علي جبر.

وسدد محمد النحاس كرة تصدى لها الشناوي لكمن الحكم أعادها مرة أخرى بسبب دخول لاعب للمنطقة أثناء التنفيذ.

وفي الدقيقة 37 انبرى أحمد عبد الرسول للركلة وسددها لكنها ارتطمت بالحارس والقائم الأيمن وتابعها عبد الرسول في الشباك.

وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة 45 برأسية من كريم حافظ على يسار محمد علاء الحارس.

شوط أول انتهى بالتعادل.

وفي الدقيقة 67 ألغى هدفا للجونة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 70 تعرض يوريشيتش للطرد بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء في الدقيقة 82 رفض الحكم احتسابها.

ومرت تصويبة محمود زلاكة بجوار القائم بعد تسديدة يسارية في الدقيقة 83.

وتألق علاء ومنع بأطراف أصابعه رأسية الكرتي بعد عرضية الشيبي وحولها لركنية في الدقيقة 87.

وطالب لاعبو بيراميدز مجددا بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مدافع الجونة لكن الحكم رفض احتسابها مجددا.

وفي الدقيقة 90+7 مرت رأسية علي جبر بجوار القائم لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

الدوري المصري الجونة بيراميدز
