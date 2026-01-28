بعد رحيله عن الفريق.. هادي رياض يوجه رسالة إلى نادي بتروجت

وجه هادي رياض مدافع بتروجت رسالة خاصة إلى ناديه وزملائه والجهاز الفني عقب رحيله عن النادي.

هادي رياض النادي : الأهلي بتروجت

وكان بتروجت توجه بالشكر لهادي رياض مدافع الفريق على الفترة التي قضاها بصفوف النادي البترولي معلنا رحيله.

وجاءت رسالة هادي رياض إلى نادي بتروجت كالآتي:

"أتوجه بالشكر لجميع العاملين في نادي وشركة بتروجت بداية من رئيس الشركة ورئيس النادي والجهاز الإداري والمشرف العام على الكرة على مساعدتهم طوال السنين الأخيرة في مساعدتي كلاعب ضمن الفريق وأحد قادة الفريق".

"أشكر الجهاز الفني بقيادة سيد عيد، على مساعدته المستمرة لي ولباقي اللاعبين منذ تولي مهمة الفريق والصعود للدوري الممتاز بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل وجميع أفراد الجهاز".

"أشكر رجال غرفة الملابس، بدونهم مستحيل أن أصل لأي شيء، وأعتذر لكم لو كنت في يوم قصرت مع أي أحد".

"مسيرة امتدت لأربعة مواسم ونصف بين جدران نادي بتروجت ووصلت اليوم إلى نهايتها ولنا لقاء إن شاء الله".

وسيكون هادي رياض خامس صفقات الأهلي في انتقالات يناير بعد مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار والمغربي يوسف بلعمري.

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.