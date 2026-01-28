انتهت دوري أبطال أوروبا – تأهل ليفربول وسيتي وملحق لريال مدريد وباريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الختامية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وتقام 16 مباراة في توقيت واحد لحسم المتأهلين للدور الثاني.

ويتأهل 8 فرق بشكل مباشر لدور الـ16، بينما يتأهل الـ16 فريق من المراكز التاسع إلى الـ24 للدور المؤهل إلى دور الـ16 الأساسي من البطولة.

وتقام مباريات هذا الدور بنظام صاحب المركز التاسع يلعب ضد صاحب المركز الـ24 وتحدد باقي المباريات بنفس الطريقة.

ـــــــــــــــــــــ

أياكس × أولمبياكوس

(1)-(2)

****

أرسنال × كايرات

(3)-(2)

ق 16: جوووووول كاي هافرتز والثاني

ق 1: جووووول أرسنال جيوكيريس

****

أتلتيك بلباو × سبورتنج لشبونة

(2)-(3)

جوووول أول لبلباو سانيست

****

أتلتيكو مدريد × بودو جليمت

(1)-(2)

****

برشلونة × كوبنهاجن (تابع تفاصيل المباراة)

(4)-(1)

جووول أول لكوبنهاجن

****

باير ليفركوزن × فياريال

(3)-(0)

****

بنفيكا × ريال مدريد

(تابع تفاصيل المباراة)

(4)-(2)

****

كلوب بروج × مارسيليا

(3)-(0)

****

بوروسيا دورتموند × إنتر

(0)-(2)

****

إينتراخت فرانكفورت × توتنام

(0)-(2)

****

ليفربول × كاراباج (تابع تفاصيل المباراة)

(6)-(0)

جووووووووووول صلاح

****

مانشستر سيتي × جالاتاسراي (تابع تفاصيل المباراة من هنا)

(2)-(0)

****

موناكو × يوفنتوس

(0)-(0)

****

نابولي × تشيلسي

(2)-(3)

****

بافوس × سلافيا براج

(4)-(1)

****

باريس سان جيرمان × نيوكاسل (تابع تفاصيل المباراة)

(1)-(1)

****

آيندهوفن × بايرن ميونيخ

(1)-(2)

****

رويال يونيون × أتالانتا

(1)-(0)

برشلونة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي
