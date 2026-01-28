مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الختامية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وتقام 16 مباراة في توقيت واحد لحسم المتأهلين للدور الثاني.

ويتأهل 8 فرق بشكل مباشر لدور الـ16، بينما يتأهل الـ16 فريق من المراكز التاسع إلى الـ24 للدور المؤهل إلى دور الـ16 الأساسي من البطولة.

وتقام مباريات هذا الدور بنظام صاحب المركز التاسع يلعب ضد صاحب المركز الـ24 وتحدد باقي المباريات بنفس الطريقة.

ـــــــــــــــــــــ

أياكس × أولمبياكوس

****

أرسنال × كايرات

****

أتلتيك بلباو × سبورتنج لشبونة

****

أتلتيكو مدريد × بودو جليمت

****

برشلونة × كوبنهاجن

****

باير ليفكوزن × فياريال

****

بنفيكا × ريال مدريد

(تابع تفاصيل المباراة)

****

كلوب بروج × مارسيليا

****

بوروسيا دورتموند × إنتر

****

إينتراخت فرانكفورت × توتنام

****

ليفربول × كاراباج (تابع تفاصيل المباراة)

****

مانشستر سيتي × جالاتاسراي (تابع تفاصيل المباراة من هنا)

****

موناكو × يوفنتوس

****

نابولي × تشيلسي

****

بافوس × سلافيا براج

****

باريس سان جيرمان × نيوكاسل (تابع تفاصيل المباراة)

****

آيندهوفن × بايرن ميونيخ

****

رويال يونيون × أتالانتا

ريال مدريد برشلونة مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول مباشر دوري أبطال أوروبا – صلاح يسجل وريال مدريد متأخر تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم في مواجهة كوبنهاجن تشكيل مانشستر سيتي - مرموش وهالاند أساسيان أمام جالاتاسراي قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الكوكي: جميع لاعبي المصري أساسيين ولم أتفاجئ بمستوى الشباب 46 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - اشتعال المنافسة على الصدارة.. وكل المباريات المتبقية لخماسي القمة ساعة | الدوري المصري
المصري يهزم سيراميكا ويوقف سلسلة انتصاراته المتتالية ساعة | الدوري المصري
التعادل الثاني.. الجونة يفرض التعادل على بيراميدز ساعة | الدوري المصري
بعد رحيله عن الفريق.. هادي رياض يوجه رسالة إلى نادي بتروجت ساعة | الدوري المصري
مباشر دوري أبطال أوروبا – صلاح يسجل وريال مدريد متأخر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522220/مباشر-دوري-أبطال-أوروبا-تغطية-لحظة-بلحظة-لـ16-مباراة-في-نفس-الوقت