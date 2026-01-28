خبر في الجول - محمود حمادة لا يعاني من إصابة قوية بعد استبداله ضد سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:42

كتب : عمرو نبيل

المصري - بتروجت - محمود حمادة

تعرض محمود حمادة لاعب المصري لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب المصري حاليا مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض حمادة لاصطدام قوي في الرأس بعد تدخل مع محمد عبد الله قبل دقائق من الشوط الأول استدعى تدخل سيارة الإسعاف قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب لم يتعرض لإصابة خطيرة ولم يتم نقله للمستشفى ولكنه استبدل بين شوطي المباراة بشكل احترازي.

وحل عميد صوافطة بدلا من محمود حمادة بين شوطين المباراة.

وصنع حمادة هدف المصري الثاني بعد الإصابة وقبل استبداله والذي سجله منذر طمين.

ويتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف على سيراميكا كليوباترا حتى الآن في المباراة.

