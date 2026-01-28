في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

خرج السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الأهلي من قائمة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

نيتس جراديشار النادي : أوبيست الأهلي

وعلم FilGoal.com أن غياب جراديشار جاء بسبب إكمال انتقاله إلى نادي أوبيست المجري.

ويأتي ذلك بعدما اقترب الأهلي من حسم صفقة الأنجولي إيلتسن كامويش.

ومن المنتظر أن يطير جراديشار إلى المجر خلال الساعات القليلة المقبلة لإكمال انتقاله لنادي أوبيست.

ضم يس توروب المدير الفني للأهلي الثنائي الجديد يوسف بلعمري وعمرو الجزار لقائمة الفريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويلعب الأهلي ضد يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وشهدت القائمة انضمام عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا يوسف بلعمري المنضم مؤخرا قادما من الرجاء المغربي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – كوكا – محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمرو الجزار – ياسين مرعي - يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية - إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – زيزو

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد - أشرف بنشرقي – تريزيجيه - مروان عثمان – محمد شريف

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.