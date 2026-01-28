في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

خرج السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الأهلي من قائمة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وعلم FilGoal.com أن غياب جراديشار جاء بسبب إكمال انتقاله إلى نادي أوبيست المجري.

ويأتي ذلك بعدما اقترب الأهلي من حسم صفقة الأنجولي إيلتسن كامويش.

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني

ومن المنتظر أن يطير جراديشار إلى المجر خلال الساعات القليلة المقبلة لإكمال انتقاله لنادي أوبيست.

ضم يس توروب المدير الفني للأهلي الثنائي الجديد يوسف بلعمري وعمرو الجزار لقائمة الفريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويلعب الأهلي ضد يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وشهدت القائمة انضمام عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا يوسف بلعمري المنضم مؤخرا قادما من الرجاء المغربي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – كوكا – محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمرو الجزار – ياسين مرعي - يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية - إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – زيزو

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد - أشرف بنشرقي – تريزيجيه - مروان عثمان – محمد شريف

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الأهلي الدوري المصري جراديشار
نرشح لكم
وكيله: هادي رياض تنازل عن جزء من أمواله للانضمام لـ الأهلي "نريد إغلاق الملف".. مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على اعتذار إمام عاشور كسر سلسلة الهزيمة.. الاتحاد السكندري يفوز على حرس الحدود كان قد اقترب من عام.. أفشة يعود لصناعة الأهداف أمام حرس الحدود عمرو خالد بيبو إلى الجونة معارا من أراو السويسري إمام عاشور يعتذر لـ الأهلي ويوضح سبب تخلفه عن السفر رفقة الفريق بثنائية في فاركو .. زد يحقق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(0) حرس الحدود
أخر الأخبار
تقرير تونسي: الإفريقي رفض التعاقد مع كهربا رغم راتبه الضئيل 3 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: هادي رياض تنازل عن جزء من أمواله للانضمام لـ الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على ضمك 21 دقيقة | سعودي في الجول
"نريد إغلاق الملف".. مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على اعتذار إمام عاشور 50 دقيقة | الكرة المصرية
كسر سلسلة الهزيمة.. الاتحاد السكندري يفوز على حرس الحدود 56 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو يواصل طريقه نحو الـ1000. النصر يفوز على الخلود ويشعل صراع الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
كان قد اقترب من عام.. أفشة يعود لصناعة الأهداف أمام حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
عمرو خالد بيبو إلى الجونة معارا من أراو السويسري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 3 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522218/في-الجول-يكشف-سبب-غياب-جراديشار-عن-قائمة-الأهلي-ضد-يانج-أفريكانز