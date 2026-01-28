كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:34

كتب : هاني العوضي

يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري عودة يوسف شحاتة لاعب فريق السلة من الاعتزال والانضمام إلى صفوف الفريق.

وكان يوسف شحاتة قد اعتزل قبل انطلاق الموسم الجاري بعمر 29 عاما.

وكشف الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي: "أتم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد سلامة إجراءات عودة يوسف شحاتة إلى صفوف الفريق بالنادي بعد تراجعه عن قرار الاعتزال وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يستشهد بقمة الأهلي والزمالك لإلغاء المحترفين سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: ننتظر فسخ تعاقد رفعت مع الزمالك.. وعودة شحاتة من الاعتزال كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج كرة سلة – الاتحاد يتفوق على الزمالك في الدوري السوبر.. والأهلي ينتصر على الجزيرة

وأشار "ووقع شحاتة عقدا يمتد لموسمين ونصف وينتهي بنهاية موسم 2027 -2028، ويعد شحاتة أحد أبرز اللاعبين الذين يجيدون تقديم الإضافة الفنية لسلة زعيم الثغر".

وتابع "جرت المفاوضات الخاصة بالتعاقد من خلال جلسة أون لاين عبر وسائل الاتصال المرئي عن بعد نظرا لتواجد اللاعب في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور محمد سلامة رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس ومحمد رمضان أعضاء مجلس الإدارة".

واختتم البيان "تم خلال الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد بما يضمن استمرار مسيرة اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة لاعب فريق السلة من الاعتزال بعقد لمدة موسمين ونصف

وبدأ يوسف شحاتة مسيرته مع كرة السلة في دوري الجامعات الأمريكية قبل أن يعود إلى مصر وينضم إلى نادي سبورتنج ثم مع الاتحاد السكندري.

ومع زعيم الثغر فاز يوسف شحاتة بالكثير من البطولات منها الدوري المصري، وآخرها كأس مصر الموسم الماضي.

كما شارك مع منتخب مصر لكرة السلة في عدة بطولات منها بطولة الأفروباسكت عام 2021.

الاتحاد السكندري كرة سلة يوسف شحاتة
نرشح لكم
كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يمدد عقد يوسف عبد الغني كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد سوبر السيدات بمشاركة 4 فرق كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يستشهد بقمة الأهلي والزمالك لإلغاء المحترفين كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة مصر ضد كاب فيردي في نصف نهائي أمم إفريقيا سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: ننتظر فسخ تعاقد رفعت مع الزمالك.. وعودة شحاتة من الاعتزال كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر كرة يد – منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا منتظرا تونس أو كاب فيردي
أخر الأخبار
الدوري المصري - اشتعال المنافسة على الصدارة.. وكل المباريات المتبقية لخماسي القمة 10 دقيقة | الدوري المصري
المصري يهزم سيراميكا ويوقف سلسلة انتصاراته المتتالية 14 دقيقة | الدوري المصري
التعادل الثاني.. الجونة يفرض التعادل على بيراميدز 32 دقيقة | الدوري المصري
بعد رحيله عن الفريق.. هادي رياض يوجه رسالة إلى نادي بتروجت 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري أبطال أوروبا – تعادل بنفيكا مع ريال مدريد وأرسنال يسجل الثالث 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - محمود حمادة لا يعاني من إصابة قوية بعد استبداله ضد سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522216/كرة-سلة-الاتحاد-السكندري-يعلن-عودة-يوسف-شحاتة-من-الاعتزال