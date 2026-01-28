كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال

أعلن نادي الاتحاد السكندري عودة يوسف شحاتة لاعب فريق السلة من الاعتزال والانضمام إلى صفوف الفريق.

وكان يوسف شحاتة قد اعتزل قبل انطلاق الموسم الجاري بعمر 29 عاما.

وكشف الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي: "أتم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد سلامة إجراءات عودة يوسف شحاتة إلى صفوف الفريق بالنادي بعد تراجعه عن قرار الاعتزال وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار "ووقع شحاتة عقدا يمتد لموسمين ونصف وينتهي بنهاية موسم 2027 -2028، ويعد شحاتة أحد أبرز اللاعبين الذين يجيدون تقديم الإضافة الفنية لسلة زعيم الثغر".

وتابع "جرت المفاوضات الخاصة بالتعاقد من خلال جلسة أون لاين عبر وسائل الاتصال المرئي عن بعد نظرا لتواجد اللاعب في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور محمد سلامة رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس ومحمد رمضان أعضاء مجلس الإدارة".

واختتم البيان "تم خلال الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد بما يضمن استمرار مسيرة اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وبدأ يوسف شحاتة مسيرته مع كرة السلة في دوري الجامعات الأمريكية قبل أن يعود إلى مصر وينضم إلى نادي سبورتنج ثم مع الاتحاد السكندري.

ومع زعيم الثغر فاز يوسف شحاتة بالكثير من البطولات منها الدوري المصري، وآخرها كأس مصر الموسم الماضي.

كما شارك مع منتخب مصر لكرة السلة في عدة بطولات منها بطولة الأفروباسكت عام 2021.