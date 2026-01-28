خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني

توصل الأردني عودة فاخوري لاتفاق على الانضمام لبيراميدز لمدة موسمين ونصف حسبما علم FilGoal.com.

عودة فاخوري النادي : الحسين بيراميدز

وكشف برهان فاخوري والد عودة فاخوري لاعب وسط منتخب الأردن عن وجهته المقبلة لـ FilGoal.com منذ قليل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن العقود تم صياغتها وإرسالها لنادي الحسين أربد الأردني للتوقيع عليها وإتمام التعاقد.

وارتبط اسم عودة فاخوري في الفترة الماضية بالانتقال إلى عدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأيضا عدة أندية أوروبية.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.