تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:03

يبدأ محمد صلاح أساسيا بقميص ليفربول في مواجهة كاراباخ أجدام الأذربيجاني في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في استاد أنفيلد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ريان جرافنبيرخ في قلب الدفاع بجوار فيرجيل فان دايك لتعويض غياب إبراهيما كوناتي.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ريان جرافنبيرخ – جيريمي فريمبونج

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – فلوريان فيرتز

الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات والفوز أو التعادل يساويان التأهل لدور الـ 16 مباشرة.

فيما يحتل الفريق الأذربيجاني المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط ويحتاج على الأقل التعادل للوصول للملحق المؤهل لدور الـ 16.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
