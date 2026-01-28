تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ثنائي ريال مدريد ضد موناكو

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل الذي سيلعب بعد قليل ضد بنفيكا.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

ويشهد التشكيل عودة أوريلين تشواميني للمشاركة في وسط الملعب بعد غيابه عن مباراة فيتاريال بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.

الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بينما يحتل بنفيكا المركز الـ 29 في المركز السادس.

