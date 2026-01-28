تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل الذي سيلعب بعد قليل ضد بنفيكا.
ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.
ويشهد التشكيل عودة أوريلين تشواميني للمشاركة في وسط الملعب بعد غيابه عن مباراة فيتاريال بسبب الإيقاف.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا.
الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.
الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.
الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بينما يحتل بنفيكا المركز الـ 29 في المركز السادس.
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية