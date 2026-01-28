تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم في مواجهة كوبنهاجن

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب برشلونة ضد كوبنهاجن في الجولة الأخيرة للدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

كما يشارك لامين يامال ورافينيا في التشكيل الأساسي لبرشلونة الذي أعلن عنه هانز فليك المدير الفني للفريق.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – أليخاندرو بالدي

الوسط: فيرمين لوبيز – داني أولمو – إريك جارسيا

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندفوسكي – رافينيا

ويحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي كوبنهاجن في المركز الـ26 برصيد 8 نقاط.