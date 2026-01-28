تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم في مواجهة كوبنهاجن

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

برشلونة

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد كوبنهاجن في الجولة الأخيرة للدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

كما يشارك لامين يامال ورافينيا في التشكيل الأساسي لبرشلونة الذي أعلن عنه هانز فليك المدير الفني للفريق.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش وهالاند أساسيان أمام جالاتاسراي تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – أليخاندرو بالدي

الوسط: فيرمين لوبيز – داني أولمو – إريك جارسيا

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندفوسكي – رافينيا

ويحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي كوبنهاجن في المركز الـ26 برصيد 8 نقاط.

برشلونة ليفاندوفسكي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا تشكيل مانشستر سيتي - مرموش وهالاند أساسيان أمام جالاتاسراي قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا مؤتمر أربيلوا: مورينيو لا مثيل له.. ومباراة بنفيكا حاسمة مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا
أخر الأخبار
بعد رحيله عن الفريق.. هادي رياض يوجه رسالة إلى نادي بتروجت 9 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - محمود حمادة لا يعاني من إصابة قوية بعد استبداله ضد سيراميكا كليوباترا 23 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز 24 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال 31 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522212/تشكيل-برشلونة-ليفاندوفسكي-يقود-الهجوم-في-مواجهة-كوبنهاجن