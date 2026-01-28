تشكيل مانشستر سيتي - مرموش وهالاند أساسيان أمام جالاتاسراي

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 20:56

كتب : FilGoal

هالاند يحتفل مع عمر مرموش بعد تسجيل هدفه ضد نيوكاسل

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة جالاتاسراي في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي إيرلينج هالاند وعمر مرموش في التشكيل الأساسي.

وخسر مانشستر سيتي مباراتين في آخر ثلاث مواجهات في دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يؤكد غياب ثلاثي مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي رومانو: فولام أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم أوسكار بوب جيهي يكشف شعوره بعد أول مباراة بقميص مانشستر سيتي مرموش يقود مانشستر سيتي للعودة للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون

أما جالاتاسراي فلم يذق طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات بخسارتين وتعادل.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- عبد القادر خوسانوف - ناثان آكي - ريان آيت نوري.

خط الوسط: جيريمي دوكو - نيكو أورايلي - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - عمر مرموش - ريان شرقي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز 11 برصيد 13 نقطة عقب خوض 7 مباريات، بينما جالاتاسراي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

مانشستر سيتي جوارديولا دوري أبطال أوروبا هالاند مرموش
نرشح لكم
مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم في مواجهة كوبنهاجن قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا مؤتمر أربيلوا: مورينيو لا مثيل له.. ومباراة بنفيكا حاسمة مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا
أخر الأخبار
بعد رحيله عن الفريق.. هادي رياض يوجه رسالة إلى نادي بتروجت 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - محمود حمادة لا يعاني من إصابة قوية بعد استبداله ضد سيراميكا كليوباترا 24 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز 25 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال 32 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني 40 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522211/تشكيل-مانشستر-سيتي-مرموش-وهالاند-أساسيان-أمام-جالاتاسراي