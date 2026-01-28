تشكيل مانشستر سيتي - مرموش وهالاند أساسيان أمام جالاتاسراي
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 20:56
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة جالاتاسراي في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل تواجد الثنائي إيرلينج هالاند وعمر مرموش في التشكيل الأساسي.
وخسر مانشستر سيتي مباراتين في آخر ثلاث مواجهات في دوري أبطال أوروبا.
أما جالاتاسراي فلم يذق طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات بخسارتين وتعادل.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: ماتيوس نونيز- عبد القادر خوسانوف - ناثان آكي - ريان آيت نوري.
خط الوسط: جيريمي دوكو - نيكو أورايلي - برناردو سيلفا.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند - عمر مرموش - ريان شرقي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز 11 برصيد 13 نقطة عقب خوض 7 مباريات، بينما جالاتاسراي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.
