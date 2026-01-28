كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يمدد عقد يوسف عبد الغني

أعلن نادي بوينتي جينيل الإسباني تمديد عقد يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر لكرة اليد للشباب

وانضم عبد الغني لنادي بوينتي جينيل الإسباني قادما من الفريق الثاني لنادي نيم الفرنسي.

ويرتبط يوسف عبد الغني بتعاقد مع الفريق الإسباني حتى صيف عام 2027.

وجاء قرار التمديد بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، إلى جانب ظهوره الجيد مع منتخب مصر للشباب، ما دفع إدارة النادي لتجديد الثقة فيه ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويعد يوسف عبد الغني أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يلعب في الدوري الإسباني للمحترفين في سن 19 عامًا.

ما يعد خطوة مميزة في مشوار اللاعب لتقديم مسيرة مميزة في الملاعب الأوروبية في سن صغير.

يوسف عبد الغني سبق له اللعب للنادي الأهلي، قبل انتقاله إلى نيم الفرنسي ثم بوينتي جينيل الإسباني.