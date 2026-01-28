والده لـ في الجول: فاخوري وجهته مصر.. وسنعلن عنها خلال ساعات

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 20:17

كتب : عمرو نبيل

عودة الفاخوري لاعب منتخب الأردن

كشف برهان فاخوري والد عودة فاخوري لاعب وسط منتخب الأردن عن وجهته المقبلة.

وقال برهان عبر FilGoal.com: "بعد ارتباط عودة فاخوري بعدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأوروبا، خيارنا هو الدوري المصري".

وأضاف "سنعلن عن النادي الجديد لنجلي خلال ساعات".

وأتم تصريحاته "اللاعب لم يوقع لأي فريق حتى الآن. خيارنا مصر إن شاء الله وسنعلن عن النادي الجديد خلال ساعات".

وارتبط اسم عودة فاخوري في الفترة الماضية بالانتقال إلى عدة أندية منها الأهلي وبيراميدز وأيضا عدة أندية أوروبية.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.

عودة فاخوري الأردن بيراميدز الأهلي
