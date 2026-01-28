الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة شحاتة ومحمد إبراهيم

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك ضد بتروجت

أعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك تفاصيل إصابة ثنائي الفريق محمد إبراهيم ومحمد شحاتة.

محمد شحاتة

النادي : الزمالك

الزمالك

وأشار الزمالك إلى أن محمد شحاتة يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

بينما يعاني محمد إبراهيم من إجهاد استبدل بسببه.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد المصري المقبلة والقناة الناقلة مؤتمر معتمد جمال: أجريت تغييرات في مباراة بتروجت لمصلحة الزمالك.. ومن يخطيء سيُعاقب الزمالك يقتحم المربع الذهبي في الدوري بعد الفوز على بتروجت بثنائية منذ مواجهة زيسكو.. عودة نبيل عماد للمشاركة مع الزمالك بعد غياب شهرين

وفاز الزمالك على بتروجت بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض شحاتة للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة وحل محمد السيد بدلا منه، بينما استبدل محمد إبراهيم في الشوط الثاني.

وقرر الجهاز الفني للزمالك إعطاء راحة للفريق من التدريبات غدا الخميس.

وارتفع رصيد الزمالك للنطقة 25 في المركز الرابع بينما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 19 في المركز الـ 11.

الزمالك الدوري المصري محمد إبراهيم محمد شحاتة
نرشح لكم
خبر في الجول - محمود حمادة لا يعاني من إصابة قوية بعد استبداله ضد سيراميكا كليوباترا في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني والده لـ في الجول: فاخوري وجهته مصر.. وسنعلن عنها خلال ساعات مؤتمر معتمد جمال: أجريت تغييرات في مباراة بتروجت لمصلحة الزمالك.. ومن يخطيء سيُعاقب مباشر الدوري - المصري (3)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول ثالث مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(1) الجونة.. هدف غير محتسب الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد المصري المقبلة والقناة الناقلة
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمود حمادة لا يعاني من إصابة قوية بعد استبداله ضد سيراميكا كليوباترا 2 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز 3 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال 10 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم في مواجهة كوبنهاجن 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522207/الزمالك-يكشف-التشخيص-المبدئي-لإصابة-شحاتة-ومحمد-إبراهيم