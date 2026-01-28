الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة شحاتة ومحمد إبراهيم

أعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك تفاصيل إصابة ثنائي الفريق محمد إبراهيم ومحمد شحاتة.

وأشار الزمالك إلى أن محمد شحاتة يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

بينما يعاني محمد إبراهيم من إجهاد استبدل بسببه.

وفاز الزمالك على بتروجت بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض شحاتة للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة وحل محمد السيد بدلا منه، بينما استبدل محمد إبراهيم في الشوط الثاني.

وقرر الجهاز الفني للزمالك إعطاء راحة للفريق من التدريبات غدا الخميس.

وارتفع رصيد الزمالك للنطقة 25 في المركز الرابع بينما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 19 في المركز الـ 11.