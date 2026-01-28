كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد سوبر السيدات بمشاركة 4 فرق
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 20:14
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للسيدات.
وتشارك 4 فرق في نهائي كأس السوبر المصري للسيدات للكرة الطائرة.
وتتنافس فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة.
وجاء جدول مباريات سوبر السيدات كالآتي:
الجمعة 13 فبراير
وادي دجلة × الأهلي - 6 مساء
سبورتنج × الزمالك - 8 مساء
السبت 14 فبراير
الزمالك × وادي دجلة - 6 مساء
الأهلي × سبورتنج - 8 مساء
الإثنين 16 فبراير
سبورتنج × وادي دجلة - 5 مساء
الأهلي × الزمالك - 7 مساء
وتقام نسخة السوبر المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي.
وتوج فريق سيدات الأهلي باللقب ثلاث مرات سابقة أعوام 2023 - 2024 - 2025.
