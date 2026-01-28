كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد سوبر السيدات بمشاركة 4 فرق

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 20:14

كتب : FilGoal

ندى حمدي - سيدات الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للسيدات.

وتشارك 4 فرق في نهائي كأس السوبر المصري للسيدات للكرة الطائرة.

وتتنافس فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة.

وجاء جدول مباريات سوبر السيدات كالآتي:

الجمعة 13 فبراير

وادي دجلة × الأهلي - 6 مساء

سبورتنج × الزمالك - 8 مساء

السبت 14 فبراير

الزمالك × وادي دجلة - 6 مساء

الأهلي × سبورتنج - 8 مساء

الإثنين 16 فبراير

سبورتنج × وادي دجلة - 5 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

وتقام نسخة السوبر المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي.

وتوج فريق سيدات الأهلي باللقب ثلاث مرات سابقة أعوام 2023 - 2024 - 2025.

