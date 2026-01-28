مؤتمر معتمد جمال: أجريت تغييرات في مباراة بتروجت لمصلحة الزمالك.. ومن يخطيء سيُعاقب

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 19:58

كتب : FilGoal

معتمد جمال - المدير الفني فريق الزمالك

أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على بتروجت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتغلب الزمالك على بتروجت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال معتمد جمال عبر المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا العديد من الفرص أمام بتروجت ولم نحسن استغلالها بالشكل الأفضل، وسجلنا هدفين وبتروجت لم يهدد مرمانا بشكل كبير".

وتابع "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول في اللقاء، وكنت أرغب في إراحة محمد إسماعيل ولكن إصابة محمد شحاتة أربكت الحسابات وحققنا فوزا مهما".

وشدد "اللاعبون يتواجدون دائما تحت الضغوط لأنهم يلعبون لنادي الزمالك، ومجموعة الناشئين ظهرت بصورة جيدة، ولست قلقا من الاستعانة ببعض العناصر الشابة في التشكيل الأساسي".

وكشف معتمد جمال "أحمد فتوح خضع لأشعة لتحديد موقفه من مباراة المصري في الكونفدرالية، وعبد الله السعيد عاد للتدريبات مؤخرا وخلال الـ 10 أيام المقبلة ستكتمل صفوف الفريق".

وبسؤاله عن محمد عواد اختتم تصريحاته "أجريت تغييرات على تشكيل مباراة اليوم في أكثر من مركز ومصلحة نادي الزمالك هي الأهم، ومن الطبيعي أن يتم تجهيز كل اللاعبين تحسبا لأي موقف، ومن يخطيء ستتم معاقبته".

وافتتح عدي الدباغ التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف حسام عبد المجيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية يوم 4 فبراير المقبل.

بينما يواجه بتروجت فريق إنبي يوم 6 فبراير المقبل ضمن منافسات نفس الجولة.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات من الكونفدرالية يوم 1 فبراير المقبل.

الزمالك الدوري المصري
