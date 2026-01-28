مباشر الدوري - المصري (3)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول ثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ق68. جووول ثالث للمصري عن طريق حسن علي برأسية مستغلا عرضية من عميد صوافطة.

ق63. أحمد بلحاج يهدر ركلة الجزاء بتسديدها في القائم.

ق60. ركلة جزاااء لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد على أحمد أيمن منصور.

ق55. محمود حمدي يتألق ويتصدى لفرصة انفراد من محمد عبد الله.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+8. جووول الثاني للمصري عن طريق منذر طمين بتسديدة قوية بعد تمريرة من محمود حمادة.

ق46. جووول التعادل للمصري عن طريق كريم بامبو مستغلا تمريرة من منذر طمين لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق42. استئناف المباراة وعودة محمود حمادة للملعب

ق38. دخول سيارة الإسعاف لعلاج محمود حمادة.

ق37. إصابة قوية لمحمد عبد الله ومحمود حمادة بعد كرة مشتركة.

ق35. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق إسلام عيسى بمتابعة لتصدي الحارس محمود حمدي لانفراد.

ق4. رأسية من حسين السيد ترتد من العارضة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل