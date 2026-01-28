انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(1) الجونة.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجونة في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

انتهت

ق 90+7: رأسية علي جبر تمر بجوار القائم

ق 87: فرص مهدرة من بيراميدز.. عرضية الشيبي ورأسية الكرتي والحارس يحولها لركنية

ق 83: تصويبة زلاكة تمر بجوار القائم الأيسر

ق 82: مطالبات بركلة جزاء والحكم يرفض احتسابها

ق 67: هدف غير محتسب للجونة بسبب التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول التعادل برأسية متقنة من زيكو بعد عرضية من كريم حافظ

ق 37: جووول أحمد عبد الرسول يسجل من ركلة الجزاء بعد ارتطام كرته بالحارس والعارضة

ق 34: إعادة ركلة الجزاااااء

ق 33: الشناوي يتصدى لركلة الجزاء من النحاس

ق 31: ضربة جزاء للجونة

ق 23: إصابة قوية لمدافع الجونة في الرأس بعد التحام هوائي وتدخل الجهاز الطبي وتوقف المباراة

ق 19: إصابة محمد علاء حارس الجونة

بداية اللقاء