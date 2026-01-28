الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد المصري المقبلة والقناة الناقلة

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - دغموم - الزمالك - المصري

يلعب الزمالك مباراته المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وتغلب الزمالك على بتروجت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري المصري.

وسجل هدفا الزمالك كل من عدي الدباغ وحسام عبد المجيد.

وكان الزمالك قد تعادل أمام المصري في الجولة الثالثة على استاد برج العرب سلبيا بدون أهداف.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري

يلعب الزمالك أمام المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير.

ويستضيف استاد السويس الجديد المواجهة بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء.

ويحتل المصري صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 5 نقاط.

