الزمالك يقتحم المربع الذهبي في الدوري بعد الفوز على بتروجت بثنائية

اقتحم فريق الزمالك المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على بتروجت بثنائية.

وتغلب الزمالك على بتروجت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وافتتح عدي الدباغ التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف حسام عبد المجيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية يوم 4 فبراير المقبل.

بينما يواجه بتروجت فريق إنبي يوم 6 فبراير المقبل ضمن منافسات نفس الجولة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الزمالك على المباراة مع تراجع للاعبي بتروجت.

وتعرض محمد شحاتة للإصابة في الدقيقة 20 ليتم استبداله اضطراريا ومشاركة محمد السيد بدلا منه.

ونجح عدي الدباغ في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 بعد تسديدة تصدى لها عمر صلاح ليُكملها الدباغ داخل شباك الزمالك.

وتألق عمر صلاح ومنع الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد رأسية من أحمد شريف.

وكاد أدهم حامد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم.

واحتسب محمود وفا حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 36.

ونجح حسام عبد المجيد في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء على يسار عمر صلاح.

وتصدت عارضة عمر صلاح في الدقيقة 50 لهدف رائع من أدم كايد على طريقة العقرب.

ودفع معتمد جمال بكل من جوان بيزيرا وشيكو بانزا ونبيل عماد بدلا من عدي الدباغ وأحمد شريف ومحمد إبراهيم.

وعاد نبيل عماد للمشاركة في المباريات بعد غياب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وأهدر سيف الجزيري هدفا محققا في الدقيقة 86 بعد انفراد تصدى له عمر صلاح.

الدباغ هداف الزمالك

انفرد عدي الدباغ بصدارة ترتيب الهدافين لنادي الزمالك في الدوري المصري بتسجيله هدف التقدم ضد بتروجت في الجولة 16.

وتقدم الدباغ للأبيض في الدقيقة 21 بعد تمريرة طولية من ناصر منسي انفرد على إثرها وسدد كرة تصدى لها الحارس وتابعها في الشباك.

ورفع الدباغ رصيده لـ 5 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم وأصبح في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا صاحب الـ 6 أهداف.

وتساوى الفلسطيني مع صلاح محسن ومحمود حسن "تريزيجيه" في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

عبد المجيد من ركلة جزاء مجددا

أضاف حسام عبد المجيد مدافع الزمالك الهدف الثاني لفريقه في شباك بتروجت في الدوري.

وسجل حسام عبد المجيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وجاءت ركلة الجزاء بعد عرقلة عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الثاني لحسام عبد المجيد مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل أمام الأهلي في الجولة التاسعة.

أي منذ 121 يوما عندما سجل عبد المجيد من ركلة جزاء أيضا في الأهلي.

عودة نبيل عماد

عاد نبيل عماد للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة زيسكو في الكونفدرالية.

وتعرض نبيل عماد للإصابة في مواجهة زيسكو يوم 23 نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وشارك نبيل عماد كبديل أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري خلال الشوط الثاني بدلا من محمد إبراهيم.

