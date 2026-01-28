التشكيل - الساعي أساسي مع المصري.. ولاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 19:10

كتب : FilGoal

المصري

أعلن كل من نبيل الكوكي مدرب المصري وعلي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد بالجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل المصري تواجد ثلاثي هجومي مكون من كريم بامبو ومنذر طمين وأحمد شرف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود حمدي.

الدفاع: عبد الوهاب نادر - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة - عمر الساعي - حسن علي.

الهجوم: أحمد شرف - كريم بامبو - منذر طمين.

بينما يقود فخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل - حسين السيد.

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد - عمرو قلاوة.

الهجوم: صديق أوجولا - فخري لاكاي - إسلام عيسى.

ويحتل المصري المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

