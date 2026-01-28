تشكيل بيراميدز - ناصر ماهر أساسي لأول مرة ضد الجونة

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه ضد الجونة في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

ويبدأ ناصر ماهر أساسيا لأول مرة بعد انضمامه لبيراميدز من الزمالك، فيما يجلس حامد حمدان على مقاعد البدلاء.

ويقود الكونغولي فيستون ماييلي الهجوم فيما يبدأ أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - حامد حمدان - محمود زلاكة - وليد الكرتي - دودو الجباس - أحمد عاطف "قطة" - يوسف إبراهيم "أوباما".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

بيراميدز تشكيل بيراميدز الدوري المصري
