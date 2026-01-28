كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:38
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي موافقته على المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال والمقرر إقامتها في رواندا.
وتستضيف رواندا البطولة في شهر أبريل المقبل.
كما وافق الأهلي على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات والتي تقام أيضا في شهر أبريل.
وبذلك يستضيف الأهلي البطولة على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيرة.
ويحمل السويحلي الليبي لقب بطولة الرجال من الموسم الماضي بعدما فاز على الترجي التونسيز
أما بطولة السيدات يحمل لقبها الزمالك بعد الفوز على الأهلي في النهائي.
