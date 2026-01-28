منذ مواجهة زيسكو.. عودة نبيل عماد للمشاركة مع الزمالك بعد غياب شهرين

عاد نبيل عماد للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة زيسكو في الكونفدرالية.

وتعرض نبيل عماد للإصابة في مواجهة زيسكو يوم 23 نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وشارك نبيل عماد كبديل أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري خلال الشوط الثاني بدلا من محمد إبراهيم.

ويلعب الزمالك ضد بتروجت في الجولة 16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ويخوض نبيل عماد مباراته رقم 12 بقميص الزمالك هذا الموسم.

وخلال 10 مباريات سابقة خاضها نبيل عماد مع الزمالك نجح في صناعة هدف.

ولعب نبيل عماد مباراة وحيدة في الكونفدرالية هذا الموسم.

وكان قد انضم نبيل عماد إلى الزمالك في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

ويرتبط نبيل عماد بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2027.