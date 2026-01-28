كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يستشهد بقمة الأهلي والزمالك لإلغاء المحترفين

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - كرة سلة

استشهد طارق السعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك من أجل إلغاء المحترفين.

وكان هناك مقترح بإلغاء التعاقد مع المحترفين في كرة السلة.

وكتب طارق السعيد عبر حسابه الشخصي:

"منذ يومين شاهدنا مباراة السلة بين الزمالك والأهلي من أقوى وأصعب وأفضل المباريات خلال الفترة الماضية".

"اللافت أن المباراة كانت بدون أي لاعب أجنبي، ورغم ذلك شاهدنا مستوى مرتفع جدا ومتعة حقيقية من اللاعبين المصريين وتنافس حتى الثانية الأخيرة".

"لاعبون حصلوا على فرصتهم وظهروا بشكل جيد، وآخرون صغار السن نجحوا في إثبات أنفسهم وتحمل المسؤولية داخل الملعب، وفي الحقيقة لم يكن ليظهر بنفس الشكل إذا تواجد أجانب في نفس المراكز".

"مباراة واحدة كانت كفيلة لتوضح الفرق في الأداء والحماس والمنافسة ويجعلنا نسأل أنفسنا، كم موهبة تحتاج لفرصة حقيقية وأين يمكن أن يصلوا".

"في النهاية الهدف دائما وأبدا بناء لاعبين أقوياء لدعم منتخب مصر وتنافس على أعلى مستوى، وجود أجنبي يرجح كفة فريق على الآخر ونسبة من الاحتكاك مفيد لا يمكن إنكاره لكن هناك سلبيات أثرت على وجود هوية قوية للاعبين مصريين".

وسبق وأن أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي من التسجيل بالأندية خلال الموسم المقبل وتتكون من محمد نبيل محرم عضو مجلس الإدارة، وخالد مرتجي من النادي الأهلي ومالك البهبيتي من هليوبوليس وحازم فتح الله من الاتحاد السكندري.

