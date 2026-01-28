الثاني في الموسم والأول منذ 121 يوما.. حسام عبد المجيد يسجل في بتروجت

أضاف حسام عبد المجيد مدافع الزمالك الهدف الثاني لفريقه في شباك بتروجت في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد بتروجت في الجولة 16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وسجل حسام عبد المجيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وجاءت ركلة الجزاء بعد عرقلة عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الثاني لحسام عبد المجيد مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل أمام الأهلي في الجولة التاسعة.

أي منذ 121 يوما عندما سجل عبد المجيد من ركلة جزاء أيضا في الأهلي.

وكان الزمالك تقدم أمام بتروجت عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 21.

