الثاني في الموسم والأول منذ 121 يوما.. حسام عبد المجيد يسجل في بتروجت
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 17:53
كتب : FilGoal
أضاف حسام عبد المجيد مدافع الزمالك الهدف الثاني لفريقه في شباك بتروجت في الدوري.
ويلعب الزمالك ضد بتروجت في الجولة 16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.
وسجل حسام عبد المجيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.
وجاءت ركلة الجزاء بعد عرقلة عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء.
ويعد الهدف هو الثاني لحسام عبد المجيد مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل أمام الأهلي في الجولة التاسعة.
أي منذ 121 يوما عندما سجل عبد المجيد من ركلة جزاء أيضا في الأهلي.
وكان الزمالك تقدم أمام بتروجت عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 21.
video:1
حسام عبد المجيد ثبت عمر صلاح 🥅— ON Sport (@ONTimeSports) January 28, 2026
الزمالك يسجل الهدف الثاني في بتروجت من علامة الجزاء pic.twitter.com/iA7MrfaLT5
