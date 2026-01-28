كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة مصر ضد كاب فيردي في نصف نهائي أمم إفريقيا

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 17:47

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد مواجهات نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

وفاز منتخب مصر على نيجيريا ليضمن المركز الأول في ترتيب مجموعته بالدور الرئيسي من البطولة.

ويلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي في نصف النهائي، بينما يواجه منتخب تونس نظيره الجزائر.

وتقام منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا غدا الخميس.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي:

مصر × كاب فيردي - 4:30 عصرا

الجزائر × تونس - 7 مساء

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2027 في ألمانيا والتي تقام في ألمانيا، ويتأهل من قارة إفريقيا 5 منتخبات لكأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.

منتخب مصر كرة يد كاب فيردي
