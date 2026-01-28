لمواجهة يانج أفريكانز.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

أعلن النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات يوم السبت المقبل.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا صباح غدا الخميس.

وحرص الدماطي على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري بخصوص الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويخرج الأهلي في الجولة المقبلة لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا، بينما يلعب الجيش الملكي في المغرب ضد شبيبة القبائل.

قبل أيام، تعادل الجيش الملكي المغربي سلبيا مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التعادل في مصلحة الأهلي بعدما وصل كل منهما للنقطة الثانية في المجموعة الثانية للبطولة.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط مع الفوز على شبيبة القبائل ويانج أفريكانز والتعادل مع الجيش الملكي.

ويأتي يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.