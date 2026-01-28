سكاي: باكيتا يطير إلى البرازيل للانضمام إلى فلامنجو

يبدو أن صفقة انتقال لوكاس باكيتا مهاجم وست هام يونايتد إلى فلامنجو أصبحت وشيكة للغاية.

فقد ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن فلامنجو توصل لاتفاق مع وست هام يونايتد بشأن انتقال لوكاس باكيتا.

وأضاف التقرير أن اللاعب حصل على إذن للسفر إلى البرازيل من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت التقرير عن انتقال باكيتا المنتظر إلى وست هام سيتكلف 35.8 مليون جنيه إسترليني.

وأبلغ باكيتا ناديه وست هام برغبته في الرحيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ويرتبط باكيتا مع وست هام بعقد يمتد حتى صيف 2027 ويملك خيار تمديد عقده 12 شهرًا إضافيا.

وتمتد فترة الانتقالات في البرازيل حتى شهر مارس المقبل.

باكيتا البالغ من العمر 28 عاما انضم إلى وست هام قادما من ليون الفرنسي في صيف 2022.

وبدأ باكيتا مسيرته في فلامنجو، قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة ميلان في يناير 2019، ليقضي مع الفريق الإيطالي موسم ونصف.

ولعب لوكاس باكيتا هذا الموسم 19 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا وحيدًا.

