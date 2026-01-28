انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) بتروجت.. نهاية المباراة

يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 12 مباراة بينما بتروجت في المركز العاشر بـ 19 نقطة من 14 مباراة.

نهاية المباراة

ق86 انفراد تام يضيع من سيف الجزيري

ق57 مشاركة بيزيرا وشيكو وبانزا ونبيل عماد بدلا من عدي الدباغ وأحمد شريف ومحمد إبراهيم

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 هدف عالمي يضيع من أدم كايد

ق39 جوووول حسام عبد المجيد من ركلة جزاء

ق36 ركلة جزاء لصالح الزمالك

ق34 تسديدة قوية من أدهم حامد تمر بجوار قائم محمد صبحي

ق24 عمر صلاح يتألق أمام رأسية أحمد شريف

ق21 جووول عدي الدباغ يسجل الأول للزمالك

ق20 إصابة محمد شحاتة ومشاركة محمد السيد بدلا منه

انطلاق المباراة