مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) بتروجت.. مشاركة نبيل عماد
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 16:47
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 12 مباراة بينما بتروجت في المركز العاشر بـ 19 نقطة من 14 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
--------------------
ق57 مشاركة بيزيرا وشيكو وبانزا ونبيل عماد بدلا من عدي الدباغ وأحمد شريف ومحمد إبراهيم
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق50 هدف عالمي يضيع من أدم كايد
ق39 جوووول حسام عبد المجيد من ركلة جزاء
ق36 ركلة جزاء لصالح الزمالك
ق34 تسديدة قوية من أدهم حامد تمر بجوار قائم محمد صبحي
ق24 عمر صلاح يتألق أمام رأسية أحمد شريف
ق21 جووول عدي الدباغ يسجل الأول للزمالك
ق20 إصابة محمد شحاتة ومشاركة محمد السيد بدلا منه
انطلاق المباراة
