مدرب نيس: محمد عبد المنعم قريب من العودة للمباريات

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

أوضح كلود بويل مدرب نيس أن محمد عبد المنعم اقترب من العودة للمشاركة في مباريات الفريق بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.

وعاد محمد عبد المنعم مدافع لتدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي أبعدته لـ9 أشهر.

وقال بويل في تصريحات للصحفيين: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وأضاف "نواصل التعامل مع حالة دانتي بأفضل طريقة ممكنة، ولن يسافر مع الفريق إلى بلغاريا".

ويحل نيس ضيفا على لودوجوريتس البلغاري في ختام مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس، وهي المباراة التي يغيب عنها عبد المنعم لعدم قيده في القائمة الأوروبية.

وأوضح بويل أنه سيدفع ببعض اللاعبين الذي لا يشاركون كثيرا أمام لودوجوريتس.

"فترة هي الأصعب في حياتي".. عبد المنعم يعلن عودته لتدريبات نيس

المباريات التي تنتظر نيس وعبد المنعم في الأيام المقبلة؟

الأحد 1 فبراير.. نيس ضد ستاد بريست (الدوري الفرنسي)

الأربعاء 4 فبراير.. نيس ضد مونبلييه (كأس فرنسا)

الأحد 8 فبراير.. نيس أمام موناكو (الدوري الفرنسي)

الأحد 15 فبراير.. نيس ضد أولمبيك ليون (الدوري الفرنسي)

الأحد 22 فبراير.. نيس أمام لوريان (الدوري الفرنسي)

السبت 28 فبراير.. نيس أمام نادي باريس (الدوري الفرنسي)

May be an image of football, American football and text that says

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وودع نيس بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات بعد حلوله في المركز 33 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات وقبل جولة من النهاية.

وانضم الدولي المصري إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.

May be an image of one or more people, people playing American football, people playing football and text that says

May be an image of football, American football and text

May be an image of football, American football and studded shoes

محمد عبد المنعم نيس كلود بويل
