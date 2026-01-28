مدرب نيس: محمد عبد المنعم قريب من العودة للمباريات

أوضح كلود بويل مدرب نيس أن محمد عبد المنعم اقترب من العودة للمشاركة في مباريات الفريق بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.

وعاد محمد عبد المنعم مدافع لتدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي أبعدته لـ9 أشهر.

وقال بويل في تصريحات للصحفيين: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وأضاف "نواصل التعامل مع حالة دانتي بأفضل طريقة ممكنة، ولن يسافر مع الفريق إلى بلغاريا".

ويحل نيس ضيفا على لودوجوريتس البلغاري في ختام مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس، وهي المباراة التي يغيب عنها عبد المنعم لعدم قيده في القائمة الأوروبية.

وأوضح بويل أنه سيدفع ببعض اللاعبين الذي لا يشاركون كثيرا أمام لودوجوريتس.

المباريات التي تنتظر نيس وعبد المنعم في الأيام المقبلة؟

الأحد 1 فبراير.. نيس ضد ستاد بريست (الدوري الفرنسي)

الأربعاء 4 فبراير.. نيس ضد مونبلييه (كأس فرنسا)

الأحد 8 فبراير.. نيس أمام موناكو (الدوري الفرنسي)

الأحد 15 فبراير.. نيس ضد أولمبيك ليون (الدوري الفرنسي)

الأحد 22 فبراير.. نيس أمام لوريان (الدوري الفرنسي)

السبت 28 فبراير.. نيس أمام نادي باريس (الدوري الفرنسي)

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وودع نيس بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات بعد حلوله في المركز 33 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات وقبل جولة من النهاية.

وانضم الدولي المصري إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.