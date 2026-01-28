تشكيل بتروجت - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وتوفيق محمد أساسي

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 16:26

كتب : رضا السنباطي

توفيق محمد لاعب بتروجت

يعتمد سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجت على ثلاثي هجومي في تشكيل فريقه أمام الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد بتروجت بعد قليل ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ناصر منسي يقترب من البقاء.. ومفاوضات المصري لم تسر بشكل جيد خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء المصري ضد الزمالك بالكونفدرالية على استاد السويس محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - بركات حجاج - محمود شديد

الوسط: محمد علي عكاشة - مصطفى البدري - أدهم حامد

الهجوم: بدر موسى - سيكو سونكو - محمد دودو.

ويواجه الزمالك بتروجت، وهو يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

فيما يتواجد نادي بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الزمالك بتروجت الدوري المصري ، الدوري الممتاز
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بتروجت.. انطلاق المباراة بعد قليل بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام بتروجت.. وبيزيرا بديل مصدر من الزمالك لـ في الجول: ناصر منسي يقترب من البقاء.. ومفاوضات المصري لم تسر بشكل جيد إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا
أخر الأخبار
سكاي: باكيتا يطير إلى البرازيل للانضمام إلى فلامنجو 9 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بتروجت.. انطلاق المباراة بعد قليل 15 دقيقة | الدوري المصري
بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات 24 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب نيس: محمد عبد المنعم قريب من العودة للمباريات 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بتروجت - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وتوفيق محمد أساسي 35 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام بتروجت.. وبيزيرا بديل ساعة | الكرة المصرية
الجزائري بوقرة يتولى تدريب منتخب لبنان ساعة | الوطن العربي
الرياضية: الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال من أجل النصر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" 4 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا
/articles/522184/تشكيل-بتروجت-ثلاثي-هجومي-أمام-الزمالك-وتوفيق-محمد-أساسي