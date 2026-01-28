تشكيل بتروجت - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وتوفيق محمد أساسي
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 16:26
كتب : رضا السنباطي
يعتمد سيد عيد المدير الفني لنادي بتروجت على ثلاثي هجومي في تشكيل فريقه أمام الزمالك.
ويلعب الزمالك ضد بتروجت بعد قليل ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري.
وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - بركات حجاج - محمود شديد
الوسط: محمد علي عكاشة - مصطفى البدري - أدهم حامد
الهجوم: بدر موسى - سيكو سونكو - محمد دودو.
ويواجه الزمالك بتروجت، وهو يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.
فيما يتواجد نادي بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.
