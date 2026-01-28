تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام بتروجت.. وبيزيرا بديل

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

الزمالك - ناصر منسي

يقود الثنائي ناصر منسي وجوان بيزيرا هجوم الزمالك أمام بتروجت.

ويلعب الزمالك أمام بتروجت بعد قليل ضمن الجولة 16 من الدوري المصري.

ويحرس محمد صبحي مرمى الزمالك أمام بتروجت، فيما تم استبعاد محمد عواد لأسباب فنية.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ناصر منسي يقترب من البقاء.. ومفاوضات المصري لم تسر بشكل جيد خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء المصري ضد الزمالك بالكونفدرالية على استاد السويس محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

مقاعد البدلاء:

محمود الشناوي - السيد أسامة - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - نبيل عماد - محمد السيد - أحمد حمدي - شيكو بانزا - جوان بيزيرا - سيف الجزيري.

ويواجه الزمالك بتروجت، وهو يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

فيما يتواجد نادي بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الزمالك بتروجت
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بتروجت.. انطلاق المباراة بعد قليل بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات تشكيل بتروجت - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وتوفيق محمد أساسي مصدر من الزمالك لـ في الجول: ناصر منسي يقترب من البقاء.. ومفاوضات المصري لم تسر بشكل جيد إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا
أخر الأخبار
سكاي: باكيتا يطير إلى البرازيل للانضمام إلى فلامنجو 9 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بتروجت.. انطلاق المباراة بعد قليل 15 دقيقة | الدوري المصري
بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات 24 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب نيس: محمد عبد المنعم قريب من العودة للمباريات 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بتروجت - ثلاثي هجومي أمام الزمالك.. وتوفيق محمد أساسي 35 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام بتروجت.. وبيزيرا بديل ساعة | الكرة المصرية
الجزائري بوقرة يتولى تدريب منتخب لبنان ساعة | الوطن العربي
الرياضية: الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال من أجل النصر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" 4 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا
/articles/522183/تشكيل-الزمالك-ناصر-منسي-يقود-الهجوم-أمام-بتروجت-وبيزيرا-بديل