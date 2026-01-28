تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام بتروجت.. وبيزيرا بديل

يقود الثنائي ناصر منسي وجوان بيزيرا هجوم الزمالك أمام بتروجت.

ويلعب الزمالك أمام بتروجت بعد قليل ضمن الجولة 16 من الدوري المصري.

ويحرس محمد صبحي مرمى الزمالك أمام بتروجت، فيما تم استبعاد محمد عواد لأسباب فنية.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

مقاعد البدلاء:

محمود الشناوي - السيد أسامة - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - نبيل عماد - محمد السيد - أحمد حمدي - شيكو بانزا - جوان بيزيرا - سيف الجزيري.

ويواجه الزمالك بتروجت، وهو يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

فيما يتواجد نادي بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.