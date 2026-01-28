الجزائري بوقرة يتولى تدريب منتخب لبنان

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين الجزائري مجيد بوقرة كمدير فني لمنتخب لبنان.

وأفاد في بيان: "قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في جلسة اللجنة التنفيذية المنعقدة اليوم تعيين الجزائري مجيد بوقرة كمدرب للمنتخب اللبناني".

وتم تعيين بوقرة خلفا للمونتنيجري ميودراج رادولوفيتش الذي أقيل قبل أيام.

فقد أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن فك الارتباط مع رادولوفيتش.

وذلك على خلفية عدم تطابق وجهات النظر بين الطرفين حول الخطوات المستقبلية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وفقا لبيان الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

وتولى المونتينجري تدريب منتخب لبنان في حقبتين، الأولى بين مايو 2015 ويناير 2019، والثانية بدأت في ديسمبر 2023 قبل نهائيات كأس آسيا في قطر.

وخاض المنتخب اللبناني بإشراف رادولوفيتش 24 مباراة حقق فيها الفوز 11 مرّة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 8 بينها الأخيرة ضد السودان في ملحق كأس العرب.

فيما قاد بوقرة منتخب الجزائر للمحليين لتحقيق لقب كأس العرب 2021.

ثم قدم استقالته عقب توديع نسخة 2025 من ربع النهائي.

ودرب بوقرة أندية الدحيل القطري والفجيرة الإماراتي والمرخية القطري.