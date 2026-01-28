الرياضية: الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال من أجل النصر

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 15:25

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية

يدرس عبد الله الحمدان لاعب الهلال فسخ تعاقده مع الفريق من أجل الانضمام لنادي النصر.

وينتهي تعاقد الحمدان مع الهلال يوم 6 فبراير المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن عبد الله الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال حتى يتمكن من الانضمام لصفوف النصر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الحمدان أتم اتفاقه مع النصر لمدة 4 سنوات ونصف.

وينتهي تعاقد مع الحمدان مع الهلال بعد 3 أيام من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، لذا يغب اللاعب في بدأ مسيرته مع النصر.

يُذكر أنَّ الحمدان انتقل إلى الهلال قادمًا من الشباب بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد تجربة احترافية قصيرة في إسبانيا.

ولعب الحمدان 145 مباراة مع الهلال، وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.

