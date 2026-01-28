الرياضية: الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال من أجل النصر
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 15:25
كتب : FilGoal
يدرس عبد الله الحمدان لاعب الهلال فسخ تعاقده مع الفريق من أجل الانضمام لنادي النصر.
عبد الله الحمدان
النادي : الهلال
وينتهي تعاقد الحمدان مع الهلال يوم 6 فبراير المقبل.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن عبد الله الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال حتى يتمكن من الانضمام لصفوف النصر.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الحمدان أتم اتفاقه مع النصر لمدة 4 سنوات ونصف.
وينتهي تعاقد مع الحمدان مع الهلال بعد 3 أيام من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، لذا يغب اللاعب في بدأ مسيرته مع النصر.
يُذكر أنَّ الحمدان انتقل إلى الهلال قادمًا من الشباب بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد تجربة احترافية قصيرة في إسبانيا.
ولعب الحمدان 145 مباراة مع الهلال، وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.
نرشح لكم
الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن تطورات جديدة في أزمة شكوى الهلال ضد جيسوس مدرب النصر جيسوس: غياب ماني أثر على النصر.. وبينتو سيبقى حتى نهاية الموسم بسبب شهر رمضان.. تعديل موعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين القادسية يرفض عرض الهلال الثاني لضم أبو الشامات النصر يستعيد ماني أمام التعاون مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي الرياض يوقف سلسلة إنزاجي مع الهلال بتعادل