آداما تراوري ينضم إلى وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد يوم الأربعاء ضم الجناح الإسباني آداما تراوري قادما من فولام.

ووقع تراوري على عقد يربطه بوست هام حتى نهاية الموسم.

وقضى آداما 3 من أفضل مواسمه مع نونو إسبريتو سانتو مدرب المطارق الحالي.

إذ لعب الإسباني تحت قيادة نونو سانتو في صفوف ولفرهامبتون بين 2018 و2021.

وقال نونو سانتو في تصريحات لموقع ناديه: "نحن سعداء جدًا بانضمام تراوري. فأنا أعرفه جيدًا منذ وقتنا معًا في ولفرهامبتون، وأتطلع للعمل معه مرة أخرى".

وأضاف "أداما لاعب يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز جيدًا، وخصائصه الفريدة كلاعب ستساعدنا من الآن وحتى نهاية الموسم".

خريج أكاديمية برشلونة لعب 262 مباراة بالدوري الإنجليزي.

فقد ارتدى قمصان أستون فيلا وميدلزبره وولفرهامبتون وفولام.

وسجل تراوري 24 هدفا مع الفرق الإنجليزية منذ انتقاله في صيف 2015.

