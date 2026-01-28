خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا لضم جناح كهرباء الإسماعيلية

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 14:28

كتب : عمرو نبيل

علي سليمان - نادي كهرباء الإسماعيلية

يرغب نادي البنك الأهلي في التعاقد مع الإريتري علي سليمان جناح نادي كهرباء الإسماعيلية.

ويواصل نادي البنك الأهلي محالاوت تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com ، فإن البنك الأهلي قدم عرضا رسميا إلى نادي كهرباء الإسماعيلية، لضم الإريتري علي سليمان جناح الفريق.

واتجه البنك الأهلي لضم علي سليمان بعدما دخل في مفاوضات مع فارنامو السويدي لضم السوري محمد الصلخدي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي السويدي طلب الحصول على 480 ألف يورو تسدد على 3 دفعات.

الصلخدي البالغ من العمر 24 عاما تألق مع منتخب سوريا في كأس العرب الماضية في قطر.

وبشكل عام لعب الصلخدي مع منتخب سوريا 12 مباراة وسجل 3 أهداف.

في المقابل انضم علي سليمان لنادي كهرباء الإسماعيلية بداية الموسم الحالي.

ولعب صاحب الـ25 عاما، 19 مباراة مع كهرباء الإسماعيلية وسجل 7 أهداف وصنع هدفين

البنك الأهلي كهرباء الإسماعيلية علي سليمان
