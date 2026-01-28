قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 14:17

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشهدت القائمة عودة فيران توريس بعد غيابه عن آخر مباراتين للبلوجرانا بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
ماذا ينتظر عبد المنعم بعد العودة إلى نيس وكيله: ليفركوزن رفض عرض الهلال لضم هداف الكاميرون رغم إصابته.. موناكو يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن من أجل استعادة بن صغير مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج

فيما يغيب بيدري وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: فويتشيك تشيزني - جوان جارسيا - دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا – خوفري تورينتس.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال – تومي

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي – رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

برشلونة فيران توريس
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 40 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 45 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 46 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 54 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522175/قائمة-برشلونة-عودة-فيران-توريس-أمام-كوبنهاجن