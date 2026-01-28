قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 14:17
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
وشهدت القائمة عودة فيران توريس بعد غيابه عن آخر مباراتين للبلوجرانا بسبب الإصابة.
فيما يغيب بيدري وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي:
الحراس: فويتشيك تشيزني - جوان جارسيا - دييجو كوتشين.
الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا – خوفري تورينتس.
الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال – تومي
الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي – رافينيا.
ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.