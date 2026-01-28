ماذا ينتظر عبد المنعم بعد العودة إلى نيس

من المؤكد أن الجهاز الفني لنادي نيس سيتوخى الحذر عند الدفع بالمدافع محمد عبد المنعم الذي غاب عن الملاعب لنحو 9 أشهر بسبب الإصابة.

وعاد محمد عبد المنعم مدافع لتدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك يوم الثلاثاء "الحمد لله دائمًا وأبدا، اليوم أول تدريب لي بعد فترة هي الأصعب في حياتي، أدخلتني في اكتئاب وتوتر من المستقبل، وجعلتي أنظر لمستقبلي بشكل مختلف عما كنت أحلم به".

وسيلعب نيس ضد لودوجوريتس البلغاري في ختام مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس، وهي المباراة التي يغيب عنها عبد المنعم لعدم قيده في القائمة الأوروبية.

ماذا ينتظره في الأيام المقبلة؟

الأحد 1 فبراير.. نيس ضد ستاد بريست (الدوري الفرنسي)

الأربعاء 4 فبراير.. نيس ضد مونبلييه (كأس فرنسا)

الأحد 8 فبراير.. نيس أمام موناكو (الدوري الفرنسي)

الأحد 15 فبراير.. نيس ضد أولمبيك ليون (الدوري الفرنسي)

الأحد 22 فبراير.. نيس أمام لوريان (الدوري الفرنسي)

السبت 28 فبراير.. نيس أمام نادي باريس (الدوري الفرنسي)

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وودع نيس بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات بعد حلوله في المركز 33 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات وقبل جولة من النهاية.

وانضم الدولي المصري إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.