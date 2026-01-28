سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: ننتظر فسخ تعاقد رفعت مع الزمالك.. وعودة شحاتة من الاعتزال

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 11:36

كتب : هاني العوضي

يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندرى والمشرف على فريق السلة آخر تطورات تدعيم صفوف الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com : "اقتربنا من ضم يوسف رفعت وننتظر فسخ تعاقده رسميا مع الزمالك وسيتم قيده بدلا من أحمد عزب المصاب".

وأوضح "يوسف شحاته عاد من الاعتزال ولن ندفع غرامات للاستبدال، لأننا أخطرنا اتحاد اللعبة رسميا بأن اللاعب يرغب فى العودة من الاعتزال وسيتم قيده بدلا من أحد اللاعبين وسيتم الاعلان عن ذلك فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي أغسطس الماضي أعلن يوسف شحاتة لاعب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة ومنتخب مصر اعتزاله اللعبة في سن الـ29 عاما.

وبدأ يوسف شحاتة مسيرته مع كرة السلة في دوري الجامعات الأمريكية قبل أن يعود إلى مصر وينضم إلى نادي سبورتنج ثم مع الاتحاد السكندري.

ومع زعيم الثغر فاز يوسف شحاتة بالكثير من البطولات منها الدوري المصري، وآخرها كأس مصر الموسم الماضي.

كما شارك مع منتخب مصر لكرة السلة في عدة بطولات منها بطولة الأفروباسكت عام 2021.

