وكيله: ليفركوزن رفض عرض الهلال لضم هداف الكاميرون
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 10:59
كتب : FilGoal
رفض مسؤولو نادي بايرن ليفركوزن الألماني عرضًا رسميًّا تقدم به نادي الهلال لضم الكاميروني كريستيان كوفاني، مهاجم الفريق.
كريستيان كوفاني
النادي : باير ليفركوزن
وقال إريك ديبولو وكيل اللاعب في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "الهلال تقدم بعرض رسمي لضم كريستيان كوفاني بالفعل، ولكن بايرن ليفركوزن رفض العرض".
وأضاف "قد يكون ليفركوزن مستعدا لرحيل اللاعب ولكن العرض لم يرضِ استحسان المسؤولين في النادي الألماني".
وأكمل "قد لا يكون هناك أي عائق بالنسبة للاعب وكذلك النادي لإتمام الصفقة، ولكن أن يكون العرض مُرضيًا للنادي، وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتابع "مشروع نادي الهلال جيد جدًّا للاعب، وإن لم يحدث في الوقت الجاري ربما يحدث في الصيف المقبل، وفي التوقيت نفسه اللاعب لديه اهتمام من أندية كبيرة في أوروبا".
وارتبط اسم اللاعب الكاميروني بنادي الهلال في ظل استمرار بحث مسؤولي النادي التعاقد مع مهاجم في خانة المواليد.
ويعد كريستيان كوفاني أحد المواهب الإفريقية الموجودة في الدوري الألماني، وتألق مؤخرا مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025.
كريستيان كوفان يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني
كريستيان كوفان يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني
وينتهي تعاقد كوفاني مع ناديه في صيف 2029.
وخاض اللاعب الموسم الجاري 25 مباراة، ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة مثلها.