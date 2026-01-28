رغم إصابته.. موناكو يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن من أجل استعادة بن صغير

يبدو أن نادي موناكو ليس مهتما بالإصابة التي ضربت جناحه السابق إلياس بن صغير لاعب باير ليفركوزن ويقترب من ضمه من جديد.

بن صغير انتقل من موناكو إلى ليفركوزن في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه لم يشارك كثيرا.

وذكر موقع فوت ميركاتو أن المغربي إلياس بن صغير بات قريبا جدا من العودة إلى نادي موناكو.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين موناكو وباير ليفركوزن من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

ويرغب بن صغير في الحصول على وقت لعب أكبر من أجل ضمان التواجد مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026.

يوم الثلاثاء، أعلن نادي باير ليفركوزن غياب جناحه المغربي إلياس بن صغير عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة.

وأفاد النادي عبر موقعه أن بن صغير سيغيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة في الكاحل.

وأوضح ليفركوزن أن الدولي المغربي تعرض لهذه الإصابة قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد السنغال.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي موناكو يدرس بجدية ضم بن صغير على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن ليفركوزن لا يمانع هذه الخطوة من أجل مشاركة اللاعب بشكل مستمر.

وأوضح التقرير أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية بشأن صفقة الإعارة.

في مطلع سبتمبر الماضي، وقع بن صغير على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2030.

الجناح الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا كان بديلا لمواطنه أمين عدلي الذي انتقل إلى بورنموث قبلها بأيام.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة ستكون 30 مليون يورو + إضافات.