الرياضية: اتحاد جدة يتجه لرفض عرض الهلال من أجل العبود.. وكنو قد يدخل في صفقة تبادلية

قدمت إدارة نادي الهلال عرضًا رسميًا إلى نظيرتها في اتحاد جدة لشراء عقد الجناح عبد الرحمن العبود عبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 20 مليون ريال، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن العرض الهلالي لا يرقى إلى تطلُّعات إدارة اتحاد جدة، وتتَّجه إلى رفضه لرغبتها في الحصول على 70 مليون ريال مقابل ترك اللاعب، رغم خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.

وتشترط إدارة النمور تلقي هذا المبلغ لبيع عقد العبود إلى الهلال، أو الاكتفاء بإبرام صفقة إعارة تبادلية، ينتقل بموجبها الجناح الدولي إلى الأزرق، ومحمد كنو، لاعب وسط الفريق العاصمي، إلى اتحاد جدة حتى نهاية الموسم الجاري.

من جهته، يتمسَّك العبود بالرحيل عن النادي، للحصول على دقائق لعب أكثر، تؤهله لدخول خيارات الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، في كأس العالم 2026.

قبل أيام، طلبت إدارة اتحاد جدة الحصول على خدمات كنو بالإعارة إلى نهاية الموسم ردًّا على طلب الهلاليين، شفهيًّا، ضم العبود بالصيغة والمدة ذاتهما.

وبعد التفاوض شفهيًّا، قدَّمت إدارة الهلال العرض الرسمي الذي لم يلبِّ طموحات الاتحاديين.

وتباحثت إدارتا الناديين، قبل أسابيع، حول عقد صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها العبود إلى الهلال، وعلي البليهي، مدافع الفريق العاصمي، إلى النمور، قبل رفضها من جانب صنَّاع القرار في اتحاد جدة.