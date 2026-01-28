الرياضية: اتحاد جدة يتجه لرفض عرض الهلال من أجل العبود.. وكنو قد يدخل في صفقة تبادلية

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 10:42

كتب : FilGoal

عبد الرحمن العبود - مباراة السعودية أمام البحرين

قدمت إدارة نادي الهلال عرضًا رسميًا إلى نظيرتها في اتحاد جدة لشراء عقد الجناح عبد الرحمن العبود عبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 20 مليون ريال، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن العرض الهلالي لا يرقى إلى تطلُّعات إدارة اتحاد جدة، وتتَّجه إلى رفضه لرغبتها في الحصول على 70 مليون ريال مقابل ترك اللاعب، رغم خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.

وتشترط إدارة النمور تلقي هذا المبلغ لبيع عقد العبود إلى الهلال، أو الاكتفاء بإبرام صفقة إعارة تبادلية، ينتقل بموجبها الجناح الدولي إلى الأزرق، ومحمد كنو، لاعب وسط الفريق العاصمي، إلى اتحاد جدة حتى نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت

من جهته، يتمسَّك العبود بالرحيل عن النادي، للحصول على دقائق لعب أكثر، تؤهله لدخول خيارات الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، في كأس العالم 2026.

قبل أيام، طلبت إدارة اتحاد جدة الحصول على خدمات كنو بالإعارة إلى نهاية الموسم ردًّا على طلب الهلاليين، شفهيًّا، ضم العبود بالصيغة والمدة ذاتهما.

وبعد التفاوض شفهيًّا، قدَّمت إدارة الهلال العرض الرسمي الذي لم يلبِّ طموحات الاتحاديين.

وتباحثت إدارتا الناديين، قبل أسابيع، حول عقد صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها العبود إلى الهلال، وعلي البليهي، مدافع الفريق العاصمي، إلى النمور، قبل رفضها من جانب صنَّاع القرار في اتحاد جدة.

عبد الرحمن العبود محمد كنو
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع ترومسو النرويجي لضم كامويش فنربخشة في الانتظار.. تقرير: اتحاد جدة يحسم مصير كانتي يوم الخميس خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا لضم جناح كهرباء الإسماعيلية مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أهلي طرابلس رفي التفريط في مابولولو تمهيدا للانضمام لـ الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض وكيله: ليفركوزن رفض عرض الهلال لضم هداف الكاميرون رغم إصابته.. موناكو يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن من أجل استعادة بن صغير تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع ترومسو النرويجي لضم كامويش 12 دقيقة | الدوري المصري
فنربخشة في الانتظار.. تقرير: اتحاد جدة يحسم مصير كانتي يوم الخميس 27 دقيقة | ميركاتو
جيرونا يعلن تفاصيل إصابة عز الدين أوناحي 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا لضم جناح كهرباء الإسماعيلية 41 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ناصر منسي يقترب من البقاء.. ومفاوضات المصري لم تسر بشكل جيد ساعة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء المصري ضد الزمالك بالكونفدرالية على استاد السويس 2 ساعة | الدوري المصري
مجموعة الأهلي - شبيبة القبائل يعلن تسجيل ثنائي جديد قبل لقاء الجيش الملكي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" 4 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا
/articles/522164/الرياضية-اتحاد-جدة-يتجه-لرفض-عرض-الهلال-من-أجل-العبود-وكنو-قد-يدخل-في-صفقة-تبادلية