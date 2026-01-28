مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري ضمن الجولة 16، إذ يلعب الزمالك أمام بتروجت، ويواجه بيراميدز نظيره الجونة، فيا يلعب المصري ضد سيراميكا كليوباترا.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مجموعة قوية من المباريات اليوم.

ويلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد كاراباج أجدام، ومانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش ضد كيرات ألماتي.

فيما يلعب برشلونة ضد كوبنهاجن، ويواجه ريال مدريد نظيره بنفيكا.

لمعرفة جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.