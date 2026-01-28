مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 10:28
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير والقنوات الناقلة.
وتقام اليوم 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري ضمن الجولة 16، إذ يلعب الزمالك أمام بتروجت، ويواجه بيراميدز نظيره الجونة، فيا يلعب المصري ضد سيراميكا كليوباترا.
وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مجموعة قوية من المباريات اليوم.
ويلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد كاراباج أجدام، ومانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش ضد كيرات ألماتي.
فيما يلعب برشلونة ضد كوبنهاجن، ويواجه ريال مدريد نظيره بنفيكا.
نرشح لكم
مؤتمر أربيلوا: مورينيو لا مثيل له.. ومباراة بنفيكا حاسمة مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا مؤتمر كونتي: هجوم دييجو كوستا علي؟ هناك أغبياء في كرة القدم مؤتمر أولمو: أستطيع تعويض غياب بيدري ودي يونج.. وهذا مركزي المفضل مؤتمر جوارديولا: الفريق بأكمله يتحمل مسؤولية صيام هالاند عن التسجيل من اللعب المفتوح مؤتمر فليك: حذرت اللاعبين من التفكير بشأن سحق كوبنهاجن قائمة ريال مدريد – استمرار غياب روديجر أمام بنفيكا رغم عودته للتدريبات جوارديولا يؤكد غياب ثلاثي مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي